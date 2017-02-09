Померла власниця ресторану “Європа”

08/02/2017 1
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Днями несподівано і передчасно, на 61-ому році життя, перестало битися серце відомої у Тернополі рестораторки Тетяни Яковлєвої.

Жінка була власницею відомого ресторану«Європа», що у самому центрі Тернополя.

Як повідомляє “Нова Тернопільська газета“, Тетяна Яковлєва поверталася з відпочинку з Італії, по дорозі їй стало зле. На жаль, до лікарні її не довезли… Наскільки відомо, у неї стався інсульт.

 

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Коментарі (1)

zzz

09/02/2017

Випадок ще раз доводить, що для людини гроші ніщо, а здоров’я – все… Хай з Богом спочиває…

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