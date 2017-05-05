Власник білого “Мерседеса” влаштував парковку на газоні. ФОТО

Нам написали мешканці вищезгаданого будинку, які вже не перший рік бачать одну і ту ж картину: на тому ж місці стоїть один і той же автомобіль.

«Кожен міг би своє авто на газон виперти, але не у всіх розуму на це (Слава Богу) вистачає. Це зелена зона, призначена для того, щоб там росла трава, садили квіти, дерева, кущі… А не чийсь «Мерседес» відстоювався. Тут хіба колеса проколювати, чи цеглу на капот складати, бо ж по-іншому, очевидно, не дійде?!», – пише тернополянин Анатолій.

Звісно, проблема розміщення автомобілів у місті – не нова, але використовувати газони для поміщення своєї машини – це, як писав автор листа, не що інше, як хамство.

«Маєш «Мерседес», то знайди гроші заплатити щомісяця і за парковку! На «Алясці» і стоянок, і гаражів є достатньо – було би бажання. Але ж ні – є газон під хатою, то нащо тратитися… Ех, з такими людьми нам Європи не бачити як свого носа», – каже житель вул. Л. Курбаса, 9… І справді ж, навіть додати нічого, хіба що фото, пише сайт Тернополяни.