Власник білого “Мерседеса” влаштував парковку на газоні. ФОТО

05/05/2017 0
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«Доки у нас будуть такі хами, яким закон не писаний? Чому територія газону використовується окремими жильцями будинку на вул. Л Курбаса, 9А у Тернополі як місце для парковки власного автомобіля?..» Такий лист отримали ми на електронну скриньку нашого сайту.

Нам написали мешканці вищезгаданого будинку, які вже не перший рік бачать одну і ту ж картину: на тому ж місці стоїть один і той же автомобіль.

«Кожен міг би своє авто на газон виперти, але не у всіх розуму на це (Слава Богу) вистачає. Це зелена зона, призначена для того, щоб там росла трава, садили квіти, дерева, кущі… А не чийсь «Мерседес» відстоювався. Тут хіба колеса проколювати, чи цеглу на капот складати, бо ж по-іншому, очевидно, не дійде?!», – пише тернополянин Анатолій.

Звісно, проблема розміщення автомобілів у місті – не нова, але використовувати газони для поміщення своєї машини – це, як писав автор листа, не що інше, як хамство.

«Маєш «Мерседес», то знайди гроші заплатити щомісяця і за парковку! На «Алясці» і стоянок, і гаражів є достатньо – було би бажання. Але ж ні – є газон під хатою, то нащо тратитися… Ех, з такими людьми нам Європи не бачити як свого носа», – каже житель вул. Л. Курбаса, 9… І справді ж, навіть додати нічого, хіба що фото, пише сайт Тернополяни.

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