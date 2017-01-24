Власник агресивного пітбуля відбудеться смішним штрафом
23/01/2017 1
Розмір тексту:
У Тернополі патрульні оштрафували господаря собаки.
Як повідомили в управлінні патрульної поліції, 22 січня близько 11 години патрульних викликали на вулицю 15 Квітня. Неподалік продуктового магазину собака бійцівської породи пітбуль напала на сенбернара. Господарі собак не могли їх втихомирити.
Патрульні поліцейські склали протокол за ст. 154 КУпАП на господаря бійцівської собаки, який вийшов на прогулянку з твариною без намордника.
Від початку роботи патрульної поліції інспектори вже склали 3 протоколи за порушення правил тримання собак.
Читайте на цю тему:
У Тернополі біля супермаркету агресивний пітбуль до крові покусав алабая
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Директор з маркетингу
Хірург
Коментарі (1)
Вуйко з підгаєц23/01/2017
Може пора їм і на Авакова скласти протокол?