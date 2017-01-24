Власник агресивного пітбуля відбудеться смішним штрафом

23/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні оштрафували господаря собаки.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, 22 січня близько 11 години патрульних викликали на вулицю 15 Квітня. Неподалік продуктового магазину собака бійцівської породи пітбуль напала на сенбернара. Господарі собак не могли їх втихомирити.

Патрульні поліцейські склали протокол за ст. 154 КУпАП на господаря бійцівської собаки, який вийшов на прогулянку з твариною без намордника.