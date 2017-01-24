Власник агресивного пітбуля відбудеться смішним штрафом

23/01/2017 1
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У Тернополі патрульні оштрафували господаря собаки.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, 22 січня близько 11 години патрульних викликали на вулицю 15 Квітня. Неподалік продуктового магазину собака бійцівської породи пітбуль напала на сенбернара. Господарі собак не могли їх втихомирити.

Патрульні поліцейські склали протокол за ст. 154 КУпАП на господаря бійцівської собаки, який вийшов на прогулянку з твариною без намордника.

Від початку роботи патрульної поліції інспектори вже склали 3 протоколи за порушення правил тримання собак.

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Коментарі (1)

Вуйко з підгаєц

23/01/2017

Може пора їм і на Авакова скласти протокол?

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