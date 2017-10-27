“Владне лобіювання агропідприємств олігархів спровокувало черговий ріст цін на продукти”, – нардеп Микола Люшняк. ВІДЕО

Як зазначив у своєму виступі народний обранець, влада повинна докласти всіх зусиль для надання фінансової підтримки малому та середньому агробізнесу, сімейним господарствам, які сьогодні потерпають від олігархії.

– Минулого року два підприємства створили міф: якщо держава не надасть їм грошової підтримки, ціни підуть догори, а споживчий кошик виросте до нечуваних розмірів. Що сталось в 2017 році? Ці підприємства отримали дотацію в розмірі двох мільярдів (до прикладу такі ж кошти отримали 700 малих та середніх українських підприємств). Попри виділену допомогу, споживчий кошик виріс на продукти харчування на 40% в сфері, яка отримала найбільше дотацій! Шановні колеги, що ми робимо? Ми дотуємо тих, хто ще більше має і продовжує наживатись на українцях. Весь світ сьогодні жахається від тих кроків, які ми приймаємо, а Міністерство фінансів робить усе можливе, щоб не стати на сторону малого та середнього агропромислового бізнесу. Влада повинна припинити годувати олігархію державними коштами, – наголосив Микола Люшняк.

Нардеп закликав депутатів не голосувати за правку, яку лобіював Мінфін, котру узгодили всі фракції; правку, яка дозволить у 2018 році отримати олігархам більше 150 мільйонів гривень в одні руки.

Крім того, під час години запитань до Уряду Микола Люшняк з відповідним запитанням звернувся і до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який запевнив: влада ніколи не підтримуватиме олігархічний бізнес, адже Україні з ним «не по дорозі»:

– Насправді в проекті бюджету на 2018 рік ми приділяємо особливу увагу розвитку агропромислового комплексу країни. На що саме ми будемо направляти кошти? Ні в якому разі не на підтримку олігархів, нам з ними не по дорозі. Ми підтримуватимемо вітчизняних виробників, якісну сільгосппродукцію. У 2018 році зробимо як ніколи абсолютно вірні, збалансовані кроки на підтримку агропромислового комплексу, – відповів на запитання Миколи Люшняка Прем’єр.

Нагадаємо, Микола Люшняк є одним з ініціаторів та авторів законопроекту №6490 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств».