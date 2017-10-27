“Владне лобіювання агропідприємств олігархів спровокувало черговий ріст цін на продукти”, – нардеп Микола Люшняк. ВІДЕО
Минулої п’ятниці, 20 жовтня, під час сесійного засідання Верховної Ради України із вимогою припинити підтримку великих олігархічних та монопольних підприємств України виступив нардеп від фракції БПП, член Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Люшняк.
Як зазначив у своєму виступі народний обранець, влада повинна докласти всіх зусиль для надання фінансової підтримки малому та середньому агробізнесу, сімейним господарствам, які сьогодні потерпають від олігархії.
– Минулого року два підприємства створили міф: якщо держава не надасть їм грошової підтримки, ціни підуть догори, а споживчий кошик виросте до нечуваних розмірів. Що сталось в 2017 році? Ці підприємства отримали дотацію в розмірі двох мільярдів (до прикладу такі ж кошти отримали 700 малих та середніх українських підприємств). Попри виділену допомогу, споживчий кошик виріс на продукти харчування на 40% в сфері, яка отримала найбільше дотацій! Шановні колеги, що ми робимо? Ми дотуємо тих, хто ще більше має і продовжує наживатись на українцях. Весь світ сьогодні жахається від тих кроків, які ми приймаємо, а Міністерство фінансів робить усе можливе, щоб не стати на сторону малого та середнього агропромислового бізнесу. Влада повинна припинити годувати олігархію державними коштами, – наголосив Микола Люшняк.
Нардеп закликав депутатів не голосувати за правку, яку лобіював Мінфін, котру узгодили всі фракції; правку, яка дозволить у 2018 році отримати олігархам більше 150 мільйонів гривень в одні руки.
Крім того, під час години запитань до Уряду Микола Люшняк з відповідним запитанням звернувся і до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який запевнив: влада ніколи не підтримуватиме олігархічний бізнес, адже Україні з ним «не по дорозі»:
– Насправді в проекті бюджету на 2018 рік ми приділяємо особливу увагу розвитку агропромислового комплексу країни. На що саме ми будемо направляти кошти? Ні в якому разі не на підтримку олігархів, нам з ними не по дорозі. Ми підтримуватимемо вітчизняних виробників, якісну сільгосппродукцію. У 2018 році зробимо як ніколи абсолютно вірні, збалансовані кроки на підтримку агропромислового комплексу, – відповів на запитання Миколи Люшняка Прем’єр.
Нагадаємо, Микола Люшняк є одним з ініціаторів та авторів законопроекту №6490 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств».
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