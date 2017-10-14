Владі не вдалося зняти з виборів на Тернопільщині кандидатів від Аграрної партії

14/10/2017 Розмір тексту:

13 жовтня 2017 року окружний адміністративний суд міста Тернополя задовільнив позовну заяву члена Аграрної партії Івана Хаблюка про скасування постанови Лановецької міської територіальної виборчої комісії Тернопільської області.

Про це повідомляють активісти на партійному сайті.

“Даною сумнівною постановою контрольована владою виборча комісія намагалася в незаконний спосіб зняти пана Хаблюка із кандидатів в депутати, – йдеться в повідомленні. – Проте брудна виборча технологія не пройшла, адже суд поновив керівника агропідприємства ТОВ «Агро-Ланівці» у його конституційних правах”.

Як відомо, днями раніше аналогічне рішення було прийнято в користь кандидата в депутати до Зборівської ОТГ Володимира Кулявюка.

На жаль, така непрофесійність в діях членів виборчих комісій підриває віру людей в справедливі вибори.