Вкрав велосипед, аби було за що випити

13/11/2017 Розмір тексту:

Десять хвилин знадобилося злодієві аби викрасти велосипед у райцентрі Бережани. Його безпечний власник залишив на вулиці без будь-яких захисних спецзасобів.

Про крадіжку транспорту поліцейським повідомив сам потерпілий. Розповів, що на декілька хвилин зайшов до крамниці, а велосипед пропав. Злодія правоохоронці розшукали. Ним виявився житель села Потутори. Аби заробити на випивку, хотів спродати транспорт задешево на ринку.

Крадене повернули власнику, а злодій відповідатиме перед законом згідно статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

Пощастило повернути свій велик і мешканці Тернополя. Його злодій викрав зі сходової клітки, перерізавши захисний трос. Поліцейські встановили особу злодія. 41-річний мешканець обласного центру вже притягувався до відповідальності за подібний злочин. Цього разу зловмисник ще не встиг продати крадене майно. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.