Вкрасти за п’ять хвилин: спритні злодії поцупили з автомобіля 18000 гривень

03/11/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на неодноразові застереження правоохоронців, жителі краю продовжують потерпати від рук автозлодіїв. Мешканці Тернопільщини залишають все цінне в салонах авто, а вранці виявляють пошкоджений транспортний засіб та відсутність майна.

Факт крадіжки задокументували правоохоронці Тернопільського відділу поліції. Чоловік повідомив, що з його автомобіля викрали сумку в якій знаходилось 600 гривень та особисті речі. Зловмисників не зупинив замкнутий транспортний засіб, в салон крадії потрапили, розбивши заднє скло. Потерпілий оцінив завдані збитки в 1000 гривень.

Від рук зловмисників потерпів ще один житель обласного центру. Тернополянин залишив відчинену іномарку на п’ять хвилин. Цим і скористалися невідомі, які поцупили сумку заявника. Як наслідок – чоловік залишився без документів та готівки, сума завданих збитків чимала – майже 18 000 гривень.

Зловмисники не залишили осторонь і вантажний автомобіль марки «MAN». Подія трапилась в Кременці, на все про все, аби потрапити до салону автівки, невідомим знадобилось декілька хвилин. Водій повернувшись до вантажівки виявив пошкоджений замок та відсутність готівки – 1700 гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.