Вкрасти за кілька секунд: у Тернополі професійні злодії поцупили з автомобіля 20000 гривень

04/01/2018 Розмір тексту:

Постраждав від рук професіоналів житель обласного центру. Пройдисвітам, аби вчинити протиправне на все-про-все необхідно було декілька секунд.

Крадії майстерно відчиняли салон автівки шляхом сканування сигналу центрального замка. З іномарки зловмисники викрали готівку в сумі 20 000 гривень.

Повернувшись до автомобіля парубок нічого не помітив, адже ніяких пошкоджень авто не виявив. Згодом тернополянин помітив відсутність готівки та звернувся за допомогою до працівників поліції.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.