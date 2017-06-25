Вкрасти за кілька хвилин: у Тернополі орудують дуже спритні автозлодії

25/06/2017 Розмір тексту:

Аби заволодіти майном безпечно залишеним у авто, крадії нищать транспорт та розбивають вікна, спричиняючи ще більші збитки власникам.

Пошкоджене вікно в іномарці «Ніссан» застала 30-річна тернополянка, коли повернулась до власного авто. Жінка лише на декілька хвилин залишиламашину, а злодій вже встиг помітити на сидінні сумку. Як результат, пропали паспорт, водійське посвідчення та документи на авто, а з’явилися витрати на покупку нового скла.

Півтори тисячі гривень та 450 доларів втратила ще одна місцева мешканка. Допоки власниця автівки відвідувала медзаклад, злодій серед білого дня розбив скло у «Шкоді» та витяг сумку з сидіння. Пропали три тисяч гривень та документи на авто.

Тож не провокуйте зловмисників! Вони пошкоджують здебільшого скло передніх бокових дверей, швидко беруть те, що їх зацікавило, і втікають. Часто їх не зупиняє навіть сигналізація, адже сама крадіжка займає декілька хвилин і злодій встигає втекти ще до приходу власника авто.

Не заманюйте їх легкою наживою! Не залишайте у салоні нічого цінного. Відеореєстратор, навігатор, документи, мобільний телефон, а тим паче, барсетку чи гаманець не полінуйтеся і заберіть із автомобіля. Цей запобіжний захід зробіть ваш транспорт менш привабливим для зловмисників, наголошують у секторі комунікації ГУНП Тернопільської області.