Вкрасти за десять хвилин: у Тернополі орудують спритні автозлодії

15/06/2017 Розмір тексту:

Майна на суму понад п’ятдесят тисяч гривень викрали невідомі з салонів автівок на території області впродовж 14 червня.

В Тернополі правоохоронці задокументували одразу два факти крадіжок з транспортних засобів, які трапились впродовж 10 хвилин.

В першому випадку власник іномарки не зачинив авто, тим самим допоміг невідомим збагатитись. В результаті з салону зникли особисті документи, гаманець та планшет марки «APPLE». Заявник оцінив збитки на суму понад 20 тисяч гривень.

Ноутбука позбувся і ще один тернополянин. Чоловік залишив цінність на видному місці в салоні автівки. Як наслідок, відсутність майна, саме такий результат отримав місцевий мешканець завдяки своїй байдужості.

Ще один злочин задокументували працівники і Теребовлянського відділу поліції. Житель села Микулинці залишив автомобіля в районному центрі. Повернувшись виявив вибите заднє скло та зниклі речі: ані магнітоли, ані гаманця.

Відкрите вікно вартувало ще одному жителю краю 2000 гривень. З салону транспортного засобу невідомі викрали мобільний телефон та кошти в сумі 500 гривень.

Відомості про події внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.