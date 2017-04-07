Віце-прем’єр Зубко інспектує Тернопільщину
07/04/2017 0
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Сьогодні на Тернопільщині перебуває віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Посадовець прибув на Тернопільщину дуже рано. З тернопільського аеропорту він вирушив в Козову, де оглянув збудовані за державні кошти об’єкти – басейн та спортивний майданчик зі штучним покриттям для занять футболом. На останньому об’єкті останнім часом активно піарився нардеп Тарас Юрик, який перебуває в групі супроводу високопосадовця.
Та головною метою візиту Зубка на Тернопільщині стане приміська Байківецька громада. Там віце-прем’єр проведе нараду з головами об’єднаних громад та ознайомиться з досягненнями Байківецької громади.
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