Віце-прем’єр Зубко інспектує Тернопільщину

07/04/2017 Розмір тексту:

Сьогодні на Тернопільщині перебуває віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Посадовець прибув на Тернопільщину дуже рано. З тернопільського аеропорту він вирушив в Козову, де оглянув збудовані за державні кошти об’єкти – басейн та спортивний майданчик зі штучним покриттям для занять футболом. На останньому об’єкті останнім часом активно піарився нардеп Тарас Юрик, який перебуває в групі супроводу високопосадовця.

Та головною метою візиту Зубка на Тернопільщині стане приміська Байківецька громада. Там віце-прем’єр проведе нараду з головами об’єднаних громад та ознайомиться з досягненнями Байківецької громади.