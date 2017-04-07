Віце-прем’єр Зубко інспектує Тернопільщину

07/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні на Тернопільщині перебуває віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Посадовець прибув на Тернопільщину дуже рано. З тернопільського аеропорту він вирушив в Козову, де оглянув збудовані за державні кошти об’єкти – басейн та спортивний майданчик зі штучним покриттям для занять футболом. На останньому об’єкті останнім часом активно піарився нардеп Тарас Юрик, який перебуває в групі супроводу високопосадовця.

Та головною метою візиту Зубка на Тернопільщині стане приміська Байківецька громада. Там віце-прем’єр проведе нараду з головами об’єднаних громад та ознайомиться з  досягненнями Байківецької громади.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,275 / 9.48m