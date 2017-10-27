Вітрянка, кір і скарлатина: на Тернопільщині реєструють небезпечні інфекції

27/10/2017 Розмір тексту:

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 25 жовтня за первинними діагнозами зареєстровано 27 випадків інфекційних захворювань.

Зокрема, за даними terses.gov.ua, це такі захворювання:

– вітряна віспа – 10 випадків;

– кір – 4 випадки;

– гостра кишкова інфекція – 3 випадки;

– укуси (напади) кліщів – 3 випадки;

– покуси тваринами – 3 випадки;

– ентеровірусна інфекція – 1 випадок;

– туберкульоз – 1 випадок;

– скарлатина – 1 випадок;

– підозра на отруєння грибами – 1 випадок.