Вітрянка, кір і скарлатина: на Тернопільщині реєструють небезпечні інфекції

27/10/2017 0
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За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 25 жовтня за первинними діагнозами зареєстровано 27 випадків інфекційних захворювань.

Зокрема, за даними terses.gov.ua, це такі захворювання:

– вітряна віспа – 10 випадків;
– кір – 4 випадки;
– гостра кишкова інфекція – 3 випадки;
– укуси (напади) кліщів – 3 випадки;
– покуси тваринами – 3 випадки;
– ентеровірусна інфекція – 1 випадок;
– туберкульоз – 1 випадок;
– скарлатина – 1 випадок;
– підозра на отруєння грибами – 1 випадок.

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