Вітер, дощ, сніг: на Тернопільщині буде сиро і гидко
Штормове попередження оголосили метеорологи на Тернопільщині. В регіоні передбачають дощі з мокрим снігом, а також сильний вітер. Складні погодні умови спостерігатимуться до кінця тижня.
Погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме вплив антициклону. Відтак в області спостерігатиметься волога, вітряна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощитиме по всій території області, місцями дощ переходитиме у сніг, а також можливе налипання мокрого снігу.
«На Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Вітер північно-східний 15 – 18 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 0 – 2 градуси тепла, вдень 4 – 12 градусів вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників».
Загалом складні погодні умови передбачають на Тернопільщині до кінця місяця. За попередніми прогнозами метеорологів, на початку листопада ще більше похолоднішає.
Софія Романська
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