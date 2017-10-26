Вітер, дощ, сніг: на Тернопільщині буде сиро і гидко

26/10/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили метеорологи на Тернопільщині. В регіоні передбачають дощі з мокрим снігом, а також сильний вітер. Складні погодні умови спостерігатимуться до кінця тижня.

Погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме вплив антициклону. Відтак в області спостерігатиметься волога, вітряна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощитиме по всій території області, місцями дощ переходитиме у сніг, а також можливе налипання мокрого снігу.

«На Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Вітер північно-східний 15 – 18 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 0 – 2 градуси тепла, вдень 4 – 12 градусів вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників».

Загалом складні погодні умови передбачають на Тернопільщині до кінця місяця. За попередніми прогнозами метеорологів, на початку листопада ще більше похолоднішає.

Софія Романська