Вітання міського голови Сергія Надала з Великодніми святами. ВІДЕО

08/04/2018 0
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Дорогі тернополяни, українці, друзі!

Прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням!

Цей день є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою, віри над безнадією. Саме Віра дає нам силу втілювати задумане. Віра у перемогу Добра робить нас кращими.

Тож нехай благодатна звістка про Воскресіння Сина Божого навідається в кожну душу та оселю, і не тільки словами, але справами любові та милосердя. У торжестві Великоднього вітання «Христос Воскрес!» бажаю, щоб ваше життя було чистим, як Святий Благодатний вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, яскравим, як традиційна українська писанка.

 Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою, міський голова Тернополя Сергій Надал

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