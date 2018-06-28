Вітання міського голови Сергія Надала з Днем Конституції

28/06/2018 Розмір тексту:

Дорогі тернополяни, українці, друзі!

Щиро вітаю з річницею ухвалення Української Конституції!

28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною подією в сучасній історії української державності. Обравши шлях незалежного розвитку і закріпивши це в Конституції, Україна підтвердила своє прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову, УКРАЇНСЬКУ державу.

Це свято кожного з нас, незважаючи на стать, вік, професію, соціальний стан чи мову. Адже Основний Закон нашої країни гарантує та забезпечує права і обов’язки громадян. Саме людина, її здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека є найвищою цінністю у державі. Це гарантує нам Конституція України.

У День Конституцій ми також згадуємо нашу славну історію. Україна була батьківщиною одного з найдавніших у світі конституційних договорів. Більш ніж триста років тому договір Гетьмана Війська Запорізького з козацтвом і старшиною, укладений Пилипом Орликом, кодифікував традиційну українську систему взаємовідносин, що опиралася на міцне місцеве самоврядування.

Це була Конституція Української Громади, Українського громадянського суспільства.

Також у цей святковий день ми також згадуємо авторів Конституції Української Народної Республіки, Конституційних актів Західноукраїнської Народної Республіки та Карпатської України, де проголошувалася незалежність та територіальна цілісність України, як вільної демократичної, європейської держави на всій українській етнічній території.

Це той історичний та правовий базис, без якого б не можлива сучасна правова і демократична Україна. Тож нехай День Конституції додає нам сил та впевненості для досягнення поставлених цілей на благо України!

Нехай злагода, мир та добро панують у серцях кожного, а у душі міцніє почуття гордості за нашу Вітчизну!

Слава Україні!

З повагою,

міський голова Тернополя

Сергій Надал