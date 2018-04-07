Вітання міського голови Сергія Надала з Благовіщенням Пресвятої Богородиці
Дорогі тернополяни! Українці!
7 квітня ми святкуємо одне з 12 головних церковних свят – величне і світло свято Благовіщення Пресвятої Богородиці – це свято «благої вісті» про народження у Діви Марії божественного немовляти, Спасителя роду людського.
Благовіщення також називають святом весни і загального благоденства в природі. Саме тому у народі говорять, що у цей день відбувається третя зустріч зими з весною і вважається, що весна остаточно поборола зиму.
У Тернополі у цей день склалася добра традиція – відзначати День «Свята сім’ї в очікуванні дитини». Така паралель недаремна. Адже звістка про майбутнє народження дитини для батьків така ж сама радісна, якою була звістка для людства про майбутнє народження Спасителя.
Від щирого серця бажаю, щоб Боже благословіння ніколи не покидало українську землю, а засади християнської моралі зміцнювали наш дух і додали надії та натхнення задля процвітання та світлого майбутнього.
Нехай у Ваших оселях завжди панує здоров’я, щастя, добробут, серце пламеніє любов’ю, а помисли будуть щирими та добрими!
З повагою, міський голова Сергій Надал
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