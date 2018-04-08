Вітання голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни з нагоди Великодня! ВІДЕО

08/04/2018 Розмір тексту:

Дорогі земляки! Шановні краяни!

У ці святкові урочисті дні прийміть найщиріші привітання з величним святом Христового Воскресіння! Світлий празник Великодня єднає не лише українські сім’ї, а й світову християнську спільноту!

Тож у ці весняні радісні дні щиро зичувідчути вдосталь життєствердне родинне тепло, непереможний дух надії, радості та всепрощення.

Сердечно бажаю, щоб Ваші душі були багатими на добро та милосердя, як сповнений наїдками пасхальний стіл, помисли чистими, як великодній рушник, а настрій веселий, наче розмаїті петриківській писанки.

Величні Пасхальні дні нехай подарують благодатні паростки нових успіхів, звершень та перемог на благо нашої рідної України, а в серцях завжди панують гармонія та душевний спокій.

Нехай Господь Бог щедро обдарує радістю та благополуччям, здоров’ям і добробутом, теплом та злагодою на довгі та благіліта!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!