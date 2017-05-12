Віталій Цимбалюк пропонує провести перевибори у міську раду

12/05/2017 0
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Тільки оновлення депутатського складу допоможе вирішити політичний конфлікт, який виник у Тернопільській міській раді.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ГО «Тернопіль Європейський» Віталій Цимбалюк.

– Не захищаючи жодну зі сторін конфлікту під міськрадою, скажу, що нинішня каденція остаточно себе скомпроментувала перед тернополянами. Замість управляти містом і виконувати свої передвиборчі обіцянки, у міськраді вдарилися в політичні протистояння, які ганьблять наше місто на всю країну. Думаю, що тільки термінові перевибори всього складу ТМР покажуть, кого реально підтримують тернополяни, а хто вже їм набрид своїми партійними інтригами.
PS. Патріотизм – це не вишиванка, не показові ходіння в церкву і не биття кулаком в груди. Патріотизм – це спосіб життя СПРАВЖНІХ українців, – переконаний Віталій Цимбалюк.

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