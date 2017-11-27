Віруси наступають: на Тернопільщині стрімко зростає кількість хворих. ВІДЕО
27/11/2017 0
Розмір тексту:
Кінець листопада приносить мешканцям Тернопільщини не лише мокрий сніг, а й вірусні захворювання.
Кореспонденти дізнались якою є ситуація із захворюваннями на грип та ГРВІ та чи стала популярнішою вакцинація. Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Степан Барна: «На Тернопільщині створюємо всі умови для того, щоб інвестор почувався комфортно»
- Віруси наступають: на Тернопільщині стрімко зростає кількість хворих. ВІДЕО
- У Збаражі відновлено роботу горілчаного заводу
- “Працівники банку” виманили у мешканців області 30000 гривень
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...