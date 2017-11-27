Віруси наступають: на Тернопільщині стрімко зростає кількість хворих. ВІДЕО

27/11/2017 Розмір тексту:

Кінець листопада приносить мешканцям Тернопільщини не лише мокрий сніг, а й вірусні захворювання.

Кореспонденти дізнались якою є ситуація із захворюваннями на грип та ГРВІ та чи стала популярнішою вакцинація. Детальніше – в сюжеті ІНТБ.