Віруси косять все більше жителів області
За тиждень на Тернопільщині на грип і ГРВІ захворіли 2279 людей, з них 65,3% – діти до 18 років.
Наразі рівень захворюваності відповідає сезону й епідемії немає, повідомили IA ZIK в обласному лабораторному центрі.
За даними спостережень, захворюваність на грип і ГРВІ за останні 7 днів на Тернопільщині склала 215,8 випадків на 100 тис. населення. Це – 41,8% до початку епідемії.
Загальна кількість недужих зменшилася у порівнянні з попереднім тижнем на 3,7%.
Госпіталізували впродовж 7 днів 138 осіб, із них 100 дітей. При цьому кількість госпіталізованих зросла – на 20%.
Також у лабораторному центрі повідомили, що станом на 26 грудня щеплено 2263 жителів області. З них за кошти місцевих бюджетів – 1065, за кошти підприємств – 493. Самостійно щеплення від грипу зробили 705 осіб.
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