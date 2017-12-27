Віруси косять все більше жителів області

27/12/2017 Розмір тексту:

За тиждень на Тернопільщині на грип і ГРВІ захворіли 2279 людей, з них 65,3% – діти до 18 років.

Наразі рівень захворюваності відповідає сезону й епідемії немає, повідомили IA ZIK в обласному лабораторному центрі.

За даними спостережень, захворюваність на грип і ГРВІ за останні 7 днів на Тернопільщині склала 215,8 випадків на 100 тис. населення. Це – 41,8% до початку епідемії.

Загальна кількість недужих зменшилася у порівнянні з попереднім тижнем на 3,7%.

Госпіталізували впродовж 7 днів 138 осіб, із них 100 дітей. При цьому кількість госпіталізованих зросла – на 20%.

Також у лабораторному центрі повідомили, що станом на 26 грудня щеплено 2263 жителів області. З них за кошти місцевих бюджетів – 1065, за кошти підприємств – 493. Самостійно щеплення від грипу зробили 705 осіб.