Віктор Овчарук запевнив студентів-медиків у повній підтримці їх шляхетного починання

Разом із однодумцями молоді люди перейнялися проблемою відсутності в краї ефективного сучасного апарату лікування онкологічних захворювань всіх локалізацій (поряд з хірургічним та хіміотерапевтичним) променевої терапії на лінійних прискорювачах. Майбутні лікарі задались метою створити благодійний фонд, для того, щоб зібрати кошти, які уможливлять придбати обладнання для променевої терапії на лінійних прискорювачах. Представники майбутнього фонду готові звертатися до закордонних благодійних організацій, клінік та виробників зазначеного обладнання, приватних осіб, навчальних установ тощо. Першу підтримку майбутній фонд вже отримав. Зокрема, устремління своїх студентів у такій справі поділяє ректор ТДМУ Михайло Корда, головний лікар Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру Леонід Шкробот, ряд молодіжних і студентських організацій Канади.

Сьогодні, 29 вересня, у готовності надати допомогу майбутньому фонду запевнив голова обласної ради та дав студентам ряд професійних порад, а ще зауважив: «Знаково, що ви звернулись в обласну раду напередодні християнського свята Віри, надії, любові і матері їх Софії. Адже розпочинаєте велику справу – придбання для області вкрай необхідного медичного обладнання. Цим ви вже дасте віру і надію хворим. Тернопільська обласна рада також долучається до процесу створення в обласному клінічному онкологічному диспансері відділення із ефективним сучасним методом лікування онкологічних захворювань всіх локалізацій (поряд з хірургічним та хіміотерапевтичним) променевою терапію на лінійних прискорювачах».

Нагадаємо: Віктор Овчарук нещодавно взяв участь у позачерговому засіданні Вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, під час якого запропонував спільно фінансувати однин з зазначений метод лікування онкологічних захворювань Вчена рада Тернопільського Державного медичного університету імені Івана Горбачевського одноголосно підтримала голову обласної ради.