Віктор Овчарук: “Влада на Тернопільщині відкрита для співпраці щодо подальшого розвитку”

На Тернопільщину прибули дипломати, Надзвичайні та Повноважні посли, Генеральні та почесні консули іноземних держав в Україні. Офіційна зустріч керівництва області із високоповажними гостями розпочалася у Збаразькому замку.

Звертаючись до представників дипломатичних установ, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, зокрема, зазначив: «Щиро вдячний Вам за послідовну міжнародну підтримку України на шляху до європейської інтеграції. Ваші країни підтримували і продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а конкретними діями. Уведення санкцій проти Росії після анексії Криму та її засудження, допомога у розслідуванні авіакастрофи Боїнга М-Н17, ініціативи у створенні незалежних груп для спостереження на окупованих територіях, сприяння енергетичній незалежності від РФ, гуманітарна, фінансова та інша допомога, інформаційна підтримка – ось неповний перелік того, що засвідчує наявність повноцінних тісних дипломатичних стосунків та підкріплює проукраїнську позицію.

Ми хочемо домогтися миру, повернути контроль над своїми кордонами і далі розвиватись як суверенна і незалежна європейською держава тому, що Україна обрала європейські цінності: демократію, верховенство права, повагу до прав людини та її гідності. Ухвалення Європейським парламентом рішення про безвізовий режим для України ще один вагомий крок до європейської спільноти.

Водночас, для нас європейський вибір – це необхідність проведення реформ, які були б системними і глибокими.