Віктор Овчарук: “Цьогоріч фінансування всіх закладів і установ обласного значення на Тернопільщині збільшилось на 1,2 млрд”

Про це на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що відбулось у Збаразькому замку 16 березня, зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– У порівнянні з 2017 роком, цьогоріч фінансування всіх закладів і установ обласного значення збільшилось на 1,2 млрд. Якщо у 2017 році на їх утримання виділяли 5,8 млрд, то сьогодні – 7 млрд. Фінансування закладів охорони здоров’я та освіти збільшилось на 100 млн, а на культурні установи кошти збільшили майже вдвічі. Попри все, існує низка проблем, які потребують вирішення, – зауважив Віктор Овчарук.

Голова обласної ради зазначив, що одним із важливих питань на сьогодні є передача на обласний бюджет закладів І та ІІ рівня акредитації. Фінансування цих установ не було включено у видатки на утримання обслуговуючого персоналу, технічних працівників та інших господарських видатків. Зараз ця проблема «лежить на плечах» обласного бюджету.

– Не менш важливим є питання утримання екстреної медичної допомоги. На сьогодні не враховано коефіцієнт обрахування утримання екстреної меддопомоги, тому обласний бюджет виділяє на фінансування 25 млн грн. Також ми просимо бюджетний комітет збільшити медичну субвенцію на 50 %. Ці кошти могли б спрямовуватись на дороговартісне лікування дітей-інвалідів, інфекційних хворих, а також людей, які страждають на цукровий діабет, – пояснив Віктор Овчарук.

Також Віктор Вікторович наголосив, що необхідно передбачити в державному бюджеті на 2018 рік окрему субвенцію в обласний бюджет на збереження та відтворення культурно-історичної спадщини Тернопільщини.