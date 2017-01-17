Віктор Овчарук: “Тернопільська обласна рада виконала обіцяне!”

17/01/2017 Розмір тексту:

Борщівщина, а саме села Устя та Горошова, традиційно маланкували. Перед Старим новим роком мешканці села Устя відтворили на сцені прадавні традиції святкування Маланки у цих краях. На свято приїхало чимало гостей, серед яких і голова обласної ради Віктор Овчарук.

«Минулого року на цій сцені наголошував на тому, що такі автентичні свята, які відбуваються на Маланких, обласна рада буде підтримувати, у тому числі фінансово. І це відбулося – були виділилені кошти на співфінансування таких заходів у рамках Програми збереження культурної спадщини Тернопільської області. Переконаний, що обласна рада працюватиме у цьому напрямку і надалі, щоб зберігати наші традиції та сприяти їх популяризації. Адже вони направду унікальні, і про них має знати уся Україна. А це, у свою чергу, сприятиме і туристичній привабливості краю».

Жителі Горошової дотримуються традицій та водночас влаштовують тут бал-маскарад, подивитися на який приїжджають з багатьох регіонів України. «Ці краї – моя мала батьківщина, і я знаю, що Маланку тут водили з давніх-давен, – поділився спогадами Віктор Овчарук. – Тут підтримують один із найцікавіших обрядів нашої культури. Участь у цьому колоритному дійстві бере чи не кожна родина. Дуже вдячний усім, хто так ретельно зберігає традиції та обряди нашого народу, хто з любов’ю їх розвиває. Переконаний, що прадавніх звичаїв потрібно дотримуватися. У них ми черпаємо сили, як у мові, пісні, вишиванці. Недарма у наших краях маланкували навіть тоді, коли це заборонялося. Нині ж маємо подбати про те, щоб передавати традиції дітям та онукам. Наш край справді має чим гордитися і має що показати. Висловлюю щиру подяку від обласної ради та від себе особисто організаторам та учасникам фестивалю».

До Маланки та Старого нового року готується уся Горошова. Одне з найголовніших дійств – це обрання Маланки. Цю почесну місію виконує хлопець, і має він непросте завдання – обійти в селі усіх дівчат та вітати їх піснями та танцем.

Попри автентичні традиції у селі зародилися і нові – це карнавальне дійство. Сотні жителів села переодягаються у різних казкових чи реальних героїв, створюють рухомі конструкції.