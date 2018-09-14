Віктор Овчарук: “Тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні”

14/09/2018 0
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На першому дні наради-семінару для представників органів місцевого самоврядування у Затоці обговорювали тему: «Головні гравці головної реформи країни».

Організувала цей захід Українська асоціація районних та обласних рад. Відтак, нарада-семінар розпочалася з палких дискусій щодо адміністративно-територіального устрою країни та розділення повноважень між органами місцевого самоврядування. Учасники обговорювали такі теми як нормативне забезпечення децентралізації; подолання передумов конфлікту компетенцій між райрадою; райдержадміністрацією та ОТГ; державний нагляд за діяльністю ОМС.

 – У час впровадження реформ, особливо такої кардинальної як децентралізація, вкрай важливими є обмін досвідом, практичні аспекти, спілкування з фахівцями, вироблення спільних позицій з актуальних питань та пропозицій, звернених до законотворців. Зокрема тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні, у тому числі в частині розділення повноважень між органами місцевого самоврядування. Тому важливість нинішніх дискусій важко переоцінити, – прокоментував голова обласної ради, віце-президент Асоціації   Віктор Овчарук.

До слова, сьогодні, 12 вересня у Затоці темою дня буде «Актуальні галузеві реформи: освіта та медицина», її модератором виступить очільник Тернопільської області.

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