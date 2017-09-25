Віктор Овчарук: “Природа та історія щедро наділили Тернопільщину, це не лише подарунок, – це, насамперед, відповідальність”

25/09/2017 Розмір тексту:

Очільники області – голова обласної ради Віктор Овчарук та голова ОДА Степан Барна відвідали печеру “Вертеба”.

Як повідомлялось раніше: 23-24 вересня у селі Більче-Золоте Борщівського району відбудеться перший фестиваль трипільської культури «Вертеба». Завдяки борщівським науковцям із обласного краєзнавчого музею на чолі із Михайлом Сохацьким (український археолог, краєзнавець, спелеолог, громадський діяч. Депутат Тернопільської обласної ради двох скликань (2002, 2006). Заслужений працівник культури України (2006). Член ВУСК (з 1992), Української спелеологічної асоціації (з 1993), НТШ (з 2000).

Михайло Сохацький провів екскурсію печерою керівникам області. Віктор Овчарук та Степан Барна оглянули підготовлені експозиції.

Директор Борщівського обласного краєзнавчого музею розповів про археологічні знахідки: «Упродовж багатьох років у печері «Вертеба» наукові працівники проводили археологічні розкопки, писали цікаві наукові розвідки і зафіксували багато унікальних фактів із життя трипільської цивілізації. Колись закинута печера перетворилася на просторий музей із однойменною назвою «Вертеба». А також наголосив, що фестиваль обіцяє бути цікавим. «У програмі фестивалю: наукові читання, конференції, екскурсії лабіринтами “Вертеби”, майстер-класи від майстрів народних художніх промислів, виступи автентичних фольклорних колективів та львівського балету “Життя” з композицією “Етно-еволюція”, – зазначив Михайло Сохацький.

«Побачене викликає чималі враження, – каже Віктор Овчарук. – Природа та історія щедро наділили Тернопільщину, це не лише подарунок, – це, насамперед, відповідальність. Адже ми зобов’язані зберегти ці скарби для наших нащадків. Тож дякую усім працівникам Борщівського обласного краєзнавчого музею, усім науковцям за клопітку та натхненну працю».