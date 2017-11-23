Віктор Овчарук обговорив із шведськими хірургами створення сучасного кардіоцентру в Тернополі
На початку цього тижня голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся з професором кардіології Гетеборзького університету Моргенсом Бюге та професором економіки Екстрьомом Карлом-Гунасом-Андерсом.
Основною метою зустрічі стали питання співпраці та обміну досвідом при створенні кардіоцентру в Тернополі, у якому вперше в області почнуть проводити операції на відкритому серці.
– Ремонт кардіологічного відділення Тернопільської університетської лікарні вже завершений. Його особливістю буде те, що вперше за всю історію Тернопільщини там будуть проводити операції на відкритому серці. Для успішного функціонування кардіоцентру є кілька складових, серед яких надзвичайно важливе значення має технічне забезпечення. Тому ми щиро дякуємо Вам за підтримку цього проекту та допомогу в його реалізації, –зазначив Віктор Овчарук.
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