Віктор Овчарук: “Кошти для відшкодування лікарських засобів надійдуть місцевим бюджетам”

14/04/2017 Розмір тексту:

Відповідне рішення у понеділок прийняла сесія обласної ради, внісши зміни до бюджету на 2017 рік.

Один із пунктів передбачає здійснення перерозподілу субвенції в обсязі 13 мільйонів 671,5 тисячі гривень між місцевими бюджетами області з метою своєчасного відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.

«Жителі області, які мають проблеми із здоров’ям, уже зможуть безкоштовно отримувати ліки в аптеках за рецептами. Кошти для відшкодування вартості лікарських засобів надійдуть місцевим бюджетам найближчим часом», – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Окрім іншого, зміни передбачають здійснення перерозподілу річних обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення твердих побутових та інших відходів.