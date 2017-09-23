Віктор Овчарук: “Електронні медичні картки – це відчутний крок до впровадження в області найновіших технологій в галузі охорони здоров’я”

Тут урочисто вручили електронні медичні картки пацієнтів керівництву області: голові облради Віктору Овчаруку та голові ОДА – Степану Барні. У реєстратурі центру продемонстрували, як працює електронна реєстрація.

Опісля відбулася презентація ресурсу, під час якої показали, як він працює, яким чином він допоможе пацієнтам записатися на прийом до дільничного сімейного лікаря або вибрати іншого лікаря через Інтернет, дізнатися актуальну інформацію та отримати відповіді на запитання, а медичним працівникам – отримати важливу інформацію про стан здоров’я пацієнта.

Одним із інструментів цього порталу є запис пацієнтів до сімейних лікарів, у тому числі є можливість вільного вибору лікаря, а також на сайті пацієнти отримуватимуть відповіді на актуальні питання. Також у перспективі в системі лікар зможе здійснювати контроль за проходженням необхідних обстежень пацієнтами, які повинна проходити кожна людина хоча б раз у рік. Також буде впроваджений реєстр для диспансерних та лежачих хворих, у якому медичні працівники будуть відмічати час і дату приходу до таких пацієнтів.

– Сьогоднішня подія, – вважає голова обласної ради Віктор Овчарук, – відкриття у Збаразькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги електронного реєстру пацієнтів є важливою для краян. Адже це відчутний крок до впровадження в області в галузі охорони здоров’я найновіших інформаційних технологій, зрештою, – впровадження електронної охорони здоров’я, використання інновацій для підвищення ефективності медичного обслуговування та поліпшення доступу до медико-санітарної допомоги. А це надасть можливість упорядкувати процеси надання медичних послуг, поліпшить якість та знизить вартість медичної допомоги та насамперед покращить управління інформацією у галузі охорони здоров’я. Також у першу чергу позитивно вплине на самого пацієнта, в якійсь мірі дисциплінуватиме людей, підштовхне до активних дій щодо профілактичних оглядів та обстежень тощо Та все ж, і це не менш важливо, – посилить контроль за використанням коштів у галузі. Адже пацієнт обере лікаря, а той у свою чергу матиме реєстр пацієнтів. Тому електронізація первинної ланки дозволить відстежувати договори між лікарями й пацієнтами, а також контролювати рух коштів.

До слова, уся первинна медико-санітарна допомога на Тернопільщині комп’ютеризована та підключена до інтернету.