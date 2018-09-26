Віктор Овчарук: «Cьогодні, як ніколи, тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні»

У заході з обговорення проблем, здобутків та перспектив взяв участь Прем’єр- міністр України Володимир Гройсман. Очільник уряду проінспектував ремонт траси М-09 Тернопіль–Львів–Рава-Руська, яка входить до коридору Go Highway.

Свій погляд на необхідність таких форумів висловив голова Тернопільської обласної ради, віце-президент Української асоціації районних та обласних рад Віктор Овчарук:

– З власного досвіду знаю про важливість таких зустрічей. Адже нещодавно у Затоці відбулась триденна нарада-семінар, організована та проведена Українською асоціацією районних та обласних рад, участь у якій взяли понад 200 керівників районних та обласних рад, а також ОТГ. У ході якої було напрацьовано Резолюцію, яка наголошує на необхідності проведення низки навчальних програм для представників органів місцевого самоврядування та широкій комунікаційній роботі. Ознайомившись із програмою сьогоднішнього форуму, маю сказати, що поставлені великі, амбітні цілі. Переконаний, що їх буде досягнуто, буде успішно обговорено результати та виклики реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, впровадження секторальних реформ, а також законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства та містобудування. Буде вироблено спільні пропозиції та шляхи їх впровадження. Адже сьогодні, як ніколи, тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні, у тому числі в частині розділення повноважень між органами місцевого самоврядування. Недарма гасло зустрічі керівників обласних та районних рад: «Час місцевого самоврядування» – цей вислів є актуальним в контексті децентралізації, оскільки органи місцевого самоврядування, виходячи зі своїх потреб та можуть закладати підвалини для майбутнього демократичного розвитку країни. Тому зараз час діяти, – зазначив Віктор Овчарук.