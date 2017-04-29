Віктор Овчарук: “Більче-Золотецька лікарня– приклад як у одному з найвіддаленіших куточків області можна зробити європейський медзаклад!”

Вони взяли участь у науково-практичній конференції «Фізіотерапія та реабілітація сучасності». Гості ознайомилися із лікарнею, побачили, які умови створені для пацієнтів, які процедури для покращення здоров’я проводяться у лікарні тощо.

«Переконаний, що лікарі переймуть для своєї діяльності досвід цієї комунальної установи Тернопільської обласної ради. Лікарня відома не тільки на Тернопіллі, сюди приїжджають лікуватися люди з різних регіонів України., – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Бажаю конференції успішної діяльності. Обмін досвідом допоможе надавати високоякісні медичні послуги в усіх куточках нашої області».

На урочистості з нагоди відзначення 70-річного ювілею цього медичного закладу прийшли не тільки медичні працівники, ветерани праці, а й пацієнти.

«Ця лікарня – приклад того, як у одному з найвіддаленіших куточків області можна зробити сучасний, європейського рівня медичний заклад, потрапити у який є черга, – зазначив Віктор Овчарук. – Про якість медичних послуг у цьому закладі слава розноситься теренами держави і без гучної реклами. І саме такі заклади Тернопільська обласна рада завжди підтримувала та підтримуватиме, сприяла діяльності і сприятиме. Адже основний критерій – результат. У Більче-Золотецькій лікарні реабілітації такий вагомий результат є».

Віктор Овчарук нагородив грамотами та відзнаками обласної ради працівників фізіотерапевничної лікарні та висловив слова подяки її керівнику, депутату Тернопільської обласної ради Любомиру Синоверському, який зумів разом з колективом перетворити обласну лікарню у престижний медичний заклад.

Від депутатського корпусу Віктор Овчарук вручив лікарні подарунок – спеціальний інвалідний візок, який полегшить надання пацієнтам спеціальних водних процедур.

Ювілярів також вітали депутати обласної ради Любомир Білик та Роман Свистун.

Довідково. За 70 років лікарняний заклад перетворився із сільської лікарні на великий оздоровчий комплекс, де одночасно можуть покращити своє здоров’я 200 чоловік. Щорічно тут оздоровлюється понад 5 тисяч пацієнтів.

Більче-Золотецька обласна лікарня фізіотерапії та реабілітації – це провідний спеціалізований лікувально-профілактичний заклад Тернопільської області, який забезпечує надання висококваліфікованої медичної допомоги, проведення комплексного реабілітаційного та відновного лікування.

У 2015 році у лікарні створене відділення для реабілітації бійців АТО та членів їхніх родин. Лікування та реабілітацію пройшли понад 150 бійців антитерористичної операції.

У лікарні надають близько ста фізіотерапевтичних та реабілітаційних процедур. У закладі є басейн, великий спортивний зал із тренажерами. Медичний персонал постійно удосконалює надання медичних послуг, впроваджуючи нові методи реабілітації.