Віктор Овчарук бере участь у ІІІ Європейському конгресі місцевого самоврядування

28/03/2017 0
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Конгрес розпочав роботу сьогодні, 27 березня, у Кракові (Польща).

Європейський конгрес місцевого самоврядування  є платформою для обміну ідеями та місцем зустрічі лідерів місцевого самоврядування  та регіональних еліт з представниками державних інституцій, неурядових організацій  та підприємців.

Місією конгресу  є створення  позитивної атмосфери обміну та підтримки співпраці між регіонами у Європі, обміну думками тощо.

Учать у заході також беруть  депутати Тернопільської обласної ради, представники органів місцевого самоврядування  області.

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