Війта з Тернопільщини оштрафували за те, що купував у власного тестя

04/10/2018 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою за результатами моніторингу відкритих реєстрів та баз даних встановлено, що один з голів сільської ради Чортківського району уклав 5 договорів про закупівлю товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 70 тис грн з фізичною особою – підприємцем, який є його тестем.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

На підставі зібраних прокурором матеріалів, працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, складено та направлено до суду 10 протоколів про вчинення сільським головою правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП.

За принципової та обґрунтованої позиції прокурора Чортківської місцевої прокуратури районним судом вказані справи розглянуто та винесено постанову, якою сільського голову визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 5100 гривень.