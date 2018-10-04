Війта з Тернопільщини оштрафували за те, що купував у власного тестя

04/10/2018 0
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Чортківською місцевою прокуратурою за результатами моніторингу відкритих реєстрів та баз даних встановлено, що один з голів сільської ради Чортківського району  уклав 5 договорів   про закупівлю товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 70 тис  грн  з фізичною особою – підприємцем,  який є його тестем.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

На підставі зібраних прокурором матеріалів, працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, складено та направлено до суду 10 протоколів про вчинення сільським головою  правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП.

За принципової та обґрунтованої позиції прокурора Чортківської місцевої прокуратури районним судом вказані справи розглянуто та винесено постанову, якою сільського голову  визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 5100 гривень.

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