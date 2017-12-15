Військовий оркестр тернопільської артбригади посів друге місце серед оркестрів Збройних Сил України

15/12/2017 Розмір тексту:

Тернопільський військовий оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування “Захід” зайняв друге місце на Всеукраїнському конкурсі військово-патріотичної пісні “Герої не гинуть. Герої живуть у піснях”. У конкурсі брали участь всі оркестри Збройних сил України. Проте наші земляки – серед найкращих.

На Всеукраїнському конкурсі військовий оркестр 44-ої окремої артилерійської бригади виконував пісню “Герої не вмирають”. Автор твору – Софія Федина, солістка – Зоряна Вовк. Пісня розповідає про героїв, які не гинуть, а продовжують жити у пам’яті та піснях.

“Ми старалися показати всю глибину цього твору. І в результаті виступу наш творчий тандем зайняв друге місце серед всіх колективів СВУ ЗСУ. Я особисто вдячний всім, хто долучився до виконання. Адже ми доклали максимум зусиль. Нехай це визнання надихне всіх на подальші успіхи”, – відзначив керівник оркестру Тернопільської окремої артилерійської бригади Тарас Когут.

Організатори розповідають: такі конкурси покликані популяризувати українські патріотичні пісні.

Софія Романська