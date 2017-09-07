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Військовий ліцей на Тернопільщині отримав нового керівника
07/09/2017 0
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Виконувачем обов’язки на посаді начальника Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою призначено Миколу Плаксія.
Таке розпорядження підписав голова обласної ради Віктор Овчарук, повідомляє сайт Тернополяни.
Відомо, що Микола Ярославович керує гуртком у цьому навчальному закладі.
Приймаючи таке рішення, керівництво облради взяло до відома, що управління освіти і науки Тернопільської ОДА увільнило від виконання обов’язків попереднього керівника Мирославу Николин.
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