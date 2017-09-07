Військовий ліцей на Тернопільщині отримав нового керівника

07/09/2017 0
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Виконувачем обов’язки на посаді начальника Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою призначено Миколу Плаксія.

Таке розпорядження підписав голова обласної  ради Віктор Овчарук, повідомляє сайт Тернополяни.

Відомо,  що Микола Ярославович керує гуртком у цьому навчальному закладі.

Приймаючи таке рішення, керівництво облради взяло  до відома, що управління освіти і науки Тернопільської ОДА увільнило від виконання обов’язків попереднього керівника Мирославу Николин.

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