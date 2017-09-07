Військовий ліцей на Тернопільщині отримав нового керівника

Таке розпорядження підписав голова обласної ради Віктор Овчарук, повідомляє сайт Тернополяни.

Відомо, що Микола Ярославович керує гуртком у цьому навчальному закладі.

Приймаючи таке рішення, керівництво облради взяло до відома, що управління освіти і науки Тернопільської ОДА увільнило від виконання обов’язків попереднього керівника Мирославу Николин.