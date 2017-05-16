Військовий-контрактник не витерпів постійних гулянок дружини і забив її до смерті

16/05/2017 Розмір тексту:

Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого інкримінують підволочиські правоохоронці 34-річному мешканцю міста Скалат. Чоловік до смерті побив свою дружину, залишивши сиротою 4-річну донечку.

Зі слів заступника начальника Підволочиського відділу поліції Тараса Стеця, родину, у якій сталася трагедія, важко назвати благополучною. Скалатчанинв минулому вже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі та бійки,за скоєне відбував покарання в місцях позбавлення волі. Зі старшою на чотири роки дружиною виховував чотирьохрічну донечку. Однак жінка полюбляла випити та гучні компанії. У той час, коли чоловік пішов служити за контрактом, молодиця влаштовувала вдома гулянки.

Чоловік, телефонуючи до дружини, не раз чув у слухавці, що вона вдома не сама. Ревнощі таки взяли гору, і одного дня, коли жінка на протязі дня не відповідала на дзвінки, вирішив негайно їхати додому. Вдома застав заплакану донечку та п’яну дружину, яка спала на долівці. На столі стояла недопита пляшка спиртного та дві чарки. Чоловік розбудив дружину, обоє криками та лайкою почали з’ясовували відносини. Під час сварки він сильно штовхнув жінку і вона впала на підлогу. Лють вже добряче засліпила ревнивця: він кинувся до жертви та став бити її ногами по животі та грудях. Бідолашна лише стогнала, а коли вже не рухалася, зловмисник залишив її в хаті з дитиною та подався до сусіда запивати горе. Повернувшись далеко за північ, зрозумів, що дружина вже не дихає. Сам викликав поліцейських, а вони приїхали разом з медиками швидкої. Однак лікарі лише констатували смерть потерпілої. За попередніми даними жінка померла від внутрішньої кровотечі.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПУ. За фактом протиправних дій відкрите кримінальне провадження згідно частини другої статті 121 ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.