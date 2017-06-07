Військовий-контрактник через ревнощі вбив дружину

06/06/2017 Розмір тексту:

Житель міста Скалат Тернопільської області, повернувшись із зони АТО, вбив дружину. Сиротами залишилися троє дітей.

…У той день 34-річний Андрій приїхав із зони АТО. Наймолодшу, 4-річну доньку він випровадив на вулицю, зачинив двері і почав з’ясовувати стосунки з дружиною. Коли сусіди почули крики, вони навідалися, однак господар не впустив їх до хати. Через деякий час Андрій прийшов до сусіда, попросив налити чарку і зізнався у вбивстві, пише газета Експрес.

Лікарі швидкої допомоги виявили у жінки забій грудної клітини, зламані ребра, сильно пошкоджених внутрішні органи. За попередніми даними, жінка померла від внутрішньої кровотечі. Андрій прийшов із повинною в поліцію…

34–річного контрактника з містечка Скалата у минулому не раз притягали до кримінальної відповідальності. То в бійку встряне, то пограбує когось. Отож уже доводилося йому побувати у місцях позбавлення волі.

“Більше чотирьох років тому Галя почала жити з Андрієм. До цього він пройшов, як то кажуть, і Крим, і Рим, але вона сподівалася, що зміниться. У Галі було двоє дітей від першого шлюбу, Андрію вона народила Настуню. На початку більш-менш ладнали, а коли чоловік пішов у зону АТО, став жорстокий, почав піднімати руку. Після Великодня так побив Галю, що все її обличчя було синє”, – розповіла сусідка сім’ї.

Дочка Галини від першого шлюбу розповіла, що вітчим відправився в зону АТО замість залагодження конфлікту – Андрій підрізав двох людей. “Два роки тому вітчим підрізав двох людей в Скалаті і все владнав, але натомість йому дали повістку в зону АТО, згодом підписав контракт. Він ніколи не розповідав нам про службу, про свої плани – був замкнутий”, – заявила вона.

“Жінка не раз дозволяла собі добряче випити, любила гучні компанії, — розповів Тарас Стець, заступник начальника Підволочиського відділу поліції Тернопільської області. — Чоловік, телефонуючи до дружини, не раз чув у слухавці, що вона вдома не сама. Одного дня, коли жінка протягом дня не відповідала на дзвінки, вирішив негайно їхати додому. Удома застав заплакану донечку та п’яну дружину, яка спала. На столі стояли недопита пляшка спиртного та дві чарки…” І він не стримався.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження.