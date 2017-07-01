Військовий комісаріат Борщівщини прикрашає стела командира армії УПА Романа Шухевича. ФОТО, ВІДЕО

Пам’ятну стелу встановлено за ініціативи ветеранів ОУН-УПА, військовослужбовців, учасників АТО, волонтерів. Невипадковим є і місце розміщення пам’ятки, відомо, що Роман Шухевич велику увагу звертав на розбудову українських збройних сил, тому цікаво що відкрили стелу на подвір’ї районного військового комісаріату. Приурочена подія до дня проголошення Акту відновлення Української Державності.

Під час відкриття освятили пам’ятний знак, де зображений Роман Шухевич з його цитатами та червоно-чорні та національні прапори, які пізніше відвезуть на передову для сучасних захисників України. В урочистостях участь взяв і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Генерал-хорунжий Рома Шухевич – це та постать, яка у свій час творила історію, яка брала участь у проголошенні Акту відновлення державності України. Хочу сказати, що ці люди, які проголошували Акт, вони знали, що їх смерть – невідворотна і знали, з якими силами доведеться боротися. І тому сьогодні пам’ять про ці події, пам’ять про цих людей важлива для майбутнього розвитку процвітаючої України, – переконаний Віктор Овчарук.