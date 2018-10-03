Військовий коледж на Тернопільщині хоче очолити генерал-майор, який отримав це звання від Януковича

03/10/2018 Розмір тексту:

З наближенням виборів у колишніх регіоналів та промосковських політиків з’являються реваншистські настрої. Посіпаки режиму Януковича, яким вдалося уникнути відповідальності, намагаються укріпити свою владу.

Є висока вірогідність, що Збаразький військовий коледж може очолити людина, яка має доволі сумнівну репутацію. Як пише інтернет-видання vkursi.te.ua, претендує на посаду директора закладу, пройшовши попередній відбір, такий собі Рачок Олександр Степанович.

Він є генерал-майором. І це звання він отримав з рук Януковича. Адже саме президент-втікач у 2012 році підписав указ про присвоєння військових звань Рачку О.С. та Шуляку С.М. Останній, до слова, після Революції Гідності втік до Росії та до останнього вважає Януковича Президентом України, а саму революцію – державним переворотом.

Багато питань постає до генерал-майора Рачка О.С., який так завзято прагне навчати дітей. Зокрема, й про його безпосередню діяльність за часів Революції Гідності. Між тим, ветерани Внутрішніх військ та Національної гвардії України Західного регіону зверталися до Командувача Внутрішніми військами МВС України та начальників територіальних управлінь, в тому числі, і до сумнівного генерал-майора з приводу подій на Майдані незалежності ще 11 грудня 2013 року. У листі йдеться про те, що необхідно “негайно припинити використання та залучення військовослужбовців Внутрішніх військ до насильницьких дій проти мирних демонстрантів на Майдані Незалежності у Києві”.

Дане повідомлення дозволяє припустити, що генерал-майор Рачок на своїй посаді виконував злочинні накази Януковича, проте зумів уникнути люстрації як і весь “Беркут”, отримавши посвідку АТО. Тому, чи є можливим призначення на посаду директора коледжу де навчаються юні військові, людину, яка будучи частиною команди Януковича-Шуляка, була причетною до розстрілів Героїв Небесної Сотні?

Чи прийме Збараж, де могили Устима Голоднюка та Назара Войтовича, генерал-майора внутрішніх військ, який перебував з протилежної сторони барикад, дізнаємось незабаром, адже завтра, 4 жовтня, о 10.00 в приміщення Тернопільської ОДА відбудеться остаточне засідання конкурсної комісії з визначення кандидатури директора.