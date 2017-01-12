Військові навчать тернополян битися

12/01/2017 Розмір тексту:

Курси рукопашного бою проводитимуть військові для тернополян. Заняття безкоштовні, – нагадують організатори курсів. Прийматимуть чоловіків, жінок і навіть дітей до чотирнадцяти років.

На курсах рукопашного бою буде можливість навчитися прийомів самозахисту. Заняття проводитимуть у спортивному залі військової частини.

«Ми стартуємо шістнадцятого січня. Час проведення занять: понеділок, середа, п’ятниця. Працюватимуть досвідчені тренери, це військові з великим досвідом, які брали участь у бойових діях. На заняття можуть приходити всі бажаючі: і чоловіки, і жінки. Особливо молодь запрошуємо. Впевнений, що здобуті навички у житті знадобляться. Володіти прийомами самозахисту нині дуже важливо. Тренуватися будемо у спортивному залі військової частини. Але попередньо треба записатися. Також уточнити будь-яку інформацію можна за телефоном – 097 449 53 36», – каже співорганізатор курсів Микола Сергійович.

До слова, такі курси у Тернополі проводять вперше.