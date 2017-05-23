Війна знов нагадала про себе на Тернопільщині

23/05/2017 0
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Знову продовжує земля віддавати небезпечні дарунки.

Так, 22 травня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління виявлено та знешкоджено у безпечному місці артилерійський снаряд часів Другої світової війни, калібром 150 мм.

Цього ж дня в лісі біля села Залужжя Збаразького району виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, калібром 76 мм.

Під час проведення земляних робіт виявили мінометну міну Другої світової війни у селі Озерна Зборівського району.

У цей же день виявили 2 артилерійських снаряди часів Другої світової війни, калібром 107 та 57 мм.

Усі знахідки будуть знешкоджені у безпечному місці фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС.

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