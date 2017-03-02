Війна за Дністер: на сільських голів натравили тітушок?
Відомий тернопільський турист Борис Гора має інформацію, що “до місцевих голів з тернопільського берега навідувались молодики з вимогою припинити агітацію проти ГЕС”.
Про це активіст написав у себе на “Фейсбуці”, повідомляє Терен.
“Хочу застерегти місцевих чиновників Степан Барна: виконання злочинних наказів, антизаконних рішень, дій, брехливих фактів, залякування-підкуплення місцевих громад, голів, депутатів, використання державних коштів – буде жорстко покарано, не продажними суддями!”, – емоційно пише Борис Гора.
Всіх решта він закликає не мовчати, об’єднуватись, допомагати один одному, бо влада боїться правди, відкритості, об’єднання.
В коментарях до цього повідомлення голова Тернопільської ОДА Степан Барна запевнив, що такі дії він вважає провокацією.
“Жодних наказів, а тим більше залякувань не може бути! Прошу звернутись в правоохоронні органи”, – відреагував голова ОДА.
Також заявників він запросив до себе на зустріч.
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Коментарі (1)
Правда01/03/2017
Скоро тітушки будуть працювати в протележному напрямі якщо влада невізьметься за розум.