У дитсадку дитині відтяло пальчик. Реакція чиновників шокує!

15/10/2017 Розмір тексту:

Батьки хлопчика, який отримав важку травму в дитячому садку в Березовиці, просять керівництво закладу демонтувати несправні гойдалки. Натомість у районному відділі освіти, крім розгляду скарги, вочевидь, нічого робити не збираються.

До великої біди далеко йти не потрібно. Півторарічний хлопчик травмувався на гойдалці, дитина ледь не залишилася без пальця. Нещасний випадок трапився 16 вересня на території ДНЗ «Дитячий ясла-садок «Кобзарик», що в смт Велика Березовиця, повідомляє “20 хвилин“.

За словами батька малюка Віталія Ониськіва, у суботу вони з дружиною гостювали у батьків. Роками місцеві жителі разом із малечею ходять гуляти на території дитячого садка. Територія там завжди відкрита, огорожі немає, ніхто ніколи батьків не проганяв, зауважує чоловік.

– Ми навіть у страшному сні не могли уявити, що може трапитись така біда, – зізнається співрозмовник. – Дружина із сином та двома племінниками спокійно собі грались. Аж раптом малий сильно закричав. Дружина стояла поруч і не могла зрозуміти, що трапилось: ручка малого поруч із кермом імпровізованого авто – вся закривавлена. Вказівний пальчик був весь розплющений, кінця фактично не було. Виявляється, на металевій палці, до якого кріпиться кермо, є щілина. Малий туди всунув пальчика, а хтось із чужих дітей прокрутив руля, і все – Маркіяну на ¾ відрізало передню частину фаланги вказівного пальчика разом із кісточкою.

Робили операцію під наркозом

Віталій разом із дружиною одразу ж повезли дитину у травмпункт Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Близько 22:00 Маркіяну лікарі провели операцію, склали кісточку та зшили пальчик. Протягом першого тижня малюк проходив лікування в обласній дитячій лікарні, а вже наступного тижня – у Тернопільській міській дитячій поліклініці.

– Оскільки син отримав велику рану, нам потрібно було терміново зробити щеплення від правця. Як виявилось, для нас – це велика проблема. У лікарні були або харківські, або індійські препарати, до складу яких входили компоненти від різних недуг. «Чисту» та ефективну вакцину від правця ми шукали по всій Україні. Зрештою, знайшли аж у приватній клініці у Львові. Туди і їздили на вакцинацію.

Наразі хлопчик перебуває вдома під наглядом батьків, котрі, до речі, продовжують консультуватися з лікарями про стан дитини.

Просять забрати гойдалку

Оскільки малюк не відвідує даний дошкільний навчальний заклад, а трагедія трапилась не з вини вихователів, до садочку батьки особливих претензій не мають. Однак Віталій Ониськів звернувся до керівництва районного відділу освіти Тернопільської облдержадміністрації з проханням перевірити всі гойдалки на території даного дошкільного закладу та демонтувати саморобні тренажери, які не відповідають нормам та можуть становити загрозу для здоров’я дітей.

– Я розумію, що в усьому будуть винні батьки, тобто ми, але скажу на захист, що дружина стояла на відстані півтора метри від дитини, а трагедія трапилась за секунди. Мах того керма досить потужний, а дитячий пальчик настільки дрібненький, що я взагалі боюсь уявити, чим це могло закінчитись. Ми не винуватимо когось із працівників садочка, ми хочемо, аби інші діти були в безпеці. Адже насправді така біда може трапитись з іншими малюками, у тому числі вихованцями дитсадка. Як на мене, мають бути чіткі правила безпеки. Встановити кермо, яке до речі, кріпиться на ржавій трубі, яка випадає із землі, – як мінімум безвідповідально.

«Чужих не пускаємо»

Наприкінці минулого тижня журналіст «RIA плюс» разом із батьком травмованого хлопчика побували на місці, де трапився нещасний випадок. Саморобна конструкція там досі стояла, щоправда кріплення було вирване із землі. А от перед входом на територію дитсадка уже з’явилась металева брама. Цікаво, що її встановили не більше двох тижнів тому. І це співпало в часі з даним інцидентом. Хоча працівники, яких ми зустріли у закладі, запевнили, що чують про трагедію вперше.

– Ми не знали про цей випадок, потрібно було одразу прийти і все розказати, – говорить вихователь-методист Наталія Богун. – Батьки вихованців самі встановили цю «гойдалку». Ніхто не хотів, аби трапилось таке нещастя. Ця конструкція у нас вже два роки, і за цей час прикрих випадків не траплялося. Загалом у нас є вісім дитячий майданчиків, майже на всіх уже встановлені нові гойдалки. А з цього боку лише залишились старі, але вони технічно справні.

Завідуючої садка Світлани Караби у закладі не було. Однак в телефонному режимі вона розповіла, що територія закладу є закритою, і доступ сторонніх людей туди обмежений.

– Це закритий об’єкт, але батьки продовжують сюди ходити, навіть перелазять з дітьми через паркани, – каже вона. – Раніше огорожі не було, нам виділили кошти, і ми її нарешті встановили, маємо тепер і камери, тож будемо фіксувати порушників.

Вихователі оглядають територію

Майданчик, де встановлене саморобне автомобільне кермо, закріплений за ясельною групою. Однак нині на дворі холодно, тому діти гуляти туди не ходять. Загалом же вихователі завжди оглядають територію майданчиків перед тим, як вести на прогуляну дітей, наголошує керівник.

– Ми дивимось, аби цвяхів не було і пляшок битих, адже люди в нас різні, приходять і нищать майно. Маємо лише одного сторожа, і той працює лише чотири години. Тому встежити за всіма неможливо. Ми відповідаємо за безпеку наших вихованців. Якщо батьки привели на територію закладу свою дитину і не впильнували її, то які можуть бути претензії до нас?!

Завідуюча пообіцяла звернути увагу на гойдалку, де травмувалася дитина і вирішити питання її демонтування.

Як і у всіх навчальних закладах, у цьому садочку також є завгосп, яка відповідає за техніку безпеки. Ірина Стецій розповіла, що всі конструкції, які встановлюють на дитмайданчиках, відповідають нормам.

– Ми оцінюємо зовнішній вигляд та безпечність гойдалок перед тим, як діти гратимуться на них, – зауважує вона. – Крім того, наприкінці літа до нас приїжджає комісія з районного відділу освіту, управління ДСНС, санстанції, які перевіряють заклад на його готовність до роботи. Ніяких зауважень до нас не було.

Дроти вилізли зі стовпів

Разом із завгоспом та батьком потерпілої дитини журналісти оглянули всі гойдалки на території. Із двох стовпів, які розташовані поруч, «визирають» дроти. На питання, про яку техніку безпеки може йти мова, якщо дроти лежать там, де граються діти, пані Ірина зазначила, що струму там немає. Коли їй запропонували торкнутись до них руками, вона відмовилась. Поруч з дитячим майданчиком виявили напіввідкритий каналізаційний люк. Замість кришки там – шмат бетону, який рухається туди-сюди. До слова, того дня компанія циган збирала горіхи на території закладу. Тож зайти туди сторонній особі проблеми не складає.

Однак березовицький садочок – не єдиний, де є схожі проблеми. Брак фінансування чи небажання вирішувати проблеми? Певно, обидва варіанти.

Батьки можуть звертатися в суд

Як відреагували на звернення батька, кореспонденти запитали у відділі освіти Тернопільської РДА. Але конструктивного діалогу не вийшло. Інженер господарської групи Андрій Скорий зауважив, що із заявою ознайомилися.

– Що вирішувати? – запитує спеціаліст. – Ознайомились і все. Чоловік написав лист, ми прийняли до уваги інформацію, яку він надав. Яка комісія може бути створена? Батьки завели дитину на чужу територію, значить, виховують її неналежно. Завідуюча звернеться до дільничного, аби ніхто не ходив у садочок, будуть відповідні таблички.

На питання, як районний відділ освіти вивчає дотримання правил техніки безпеки у садках, пан Андрій не відповів.

– У вас така робота розмовляти, а в мене є інша робота, що я буду робити в даному випадку – це вже наші справи, – додав на завершення інженер.

Розібратися в ситуації пообіцяла начальник обласного управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома.

– У таких випадках ми створюємо комісію і вивчаємо ситуацію, – пояснює вона. – Гойдалки та інші конструкції на території закладу повинні встановлювати відповідні організації, які мають на це дозвіл. Ми розглянемо звернення батька і дамо відповідь.

У той же час, адвокат Павло Дзьоба говорить, що батьки мають законні підстави, аби звертатись не лише в управління освіти, а й суд.

– Якщо батьки туди зайшли, значить, був доступ на територію, плюс всі гойдалки, які встановлені у садку, повинні бути безпечними та відповідати певним технічним нормам. Мова йде про порушення закладом правил техніки безпеки. Оголені дроти та відкриті люки – додаткове свідчення тому.

Наталія Бурлаку, “20 хвилин“