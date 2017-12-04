Відтепер тернопільським школярам не вдасться уникнути ЗНО

04/12/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, програму ЗНО-2018 затвердило Міністерство освіти і науки України. Серед нововведень – поєднання зовнішнього незалежного оцінювання із державною підсумковою атестацією. Це означає, що ЗНО складатимуть навіть ті учні, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.

У 2018-му році доведеться складати ЗНО навіть студентам професійно-технічних училищ і коледжів. Це необхідно, щоб отримати документ про середню освіту.

«Ми вже практикували у минулих роках поєднання зовнішнього незалежного оцінювання із державною підсумковою атестацією. У 2018-му році це торкнеться і студентів професійно-технічних училищ і коледжів. Зокрема вони складатимуть ЗНО з української мови та літератури. Результат тестування зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію. Кожному учневі треба налаштуватися на те, що ЗНО – це обов’язків іспит, уникнути якого не вдасться, навіть якщо вступати у навчальні заклади за кордон або ж у професійно-технічні навчальні заклади», – відзначив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Абітурієнтам нагадують: необхідно завчасно визначитися з обраною спеціальністю та правильно зареєструвати предмети ЗНО.

Софія Романська