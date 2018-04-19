На кількох вулицях Тернополя перекриють рух транспорту

18/04/2018 Розмір тексту:

На вулицях Тернополя тривають роботи з поточного та капітального ремонтів.

Вулиця Микулинецька. Як повідомляє начальник відділу технічного нагляду Олег Вітик, на вулиці Микулинецькій підрядники здійснюють фрезерування асфальтобетонного покриття, після чого розпочнеться вкладання верхнього шару дорожнього покриття. У зв’язку з цим, з 19 квітня на вказаній ділянці буде частково перекрито рух автотранспорту.

Вулиця Миру. Також з 19 квітня, відповідно до рішення виконавчого комітету, у Тернополі буде тимчасово перекрито ділянку однієї смуги дорожнього руху та тимчасово влаштовано односторонній рух на вул. Миру (від вул. Карпенка в напрямку до Храму Перенесення Мощей Святого Миколая, що на вул. Миру) у зв’язку із капітальним ремонтом підпірної стіни (ділянка від буд.№13 до буд.№12).

Вулиця Гайова. З 19 квітня по 21 травня рух автотранспорту на вул. Гайовій (ділянка від вул. Подільської до залізничного кам’яного мосту) буде частково перекрито для проведення робіт з ремонту дорожнього одягу.

Вулиця Шашкевича. Нагадаємо, що у Тернополі також триває ремонт на вул. Шашкевича (ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова), де підрядники проводять заміну інженерних комунікацій, після чого тут влаштують нову основу дороги, вкладуть нижній та верхній шар асфальтобетонного покриття, замінять бордюри та відремонтують тротуари.

Про відновлення руху на згаданих ділянках буде повідомлено додатково.

До слова, підготовчі роботи з поточного ремонту у місті виконуються за адресами: проспект Злуки, вул. Є. Коновальця, транспортна розв’язка вулиць Злуки – Тарнавського – Є.Коновальця – Галицька, вул. Протасевича, транспортна розв’язка вулиць Ст. Бандери – Протасевича-15 Квітня, вул. Галицька, вул. 15 Квітня, Майдан Волі, вул. Руська, вул. Текстильна та вул. Кн. Острозького.