Відразу дві тернополянки увійшли в ТОП-20 на етапі Кубка світу з біатлону

06/01/2017 Розмір тексту:

У німецькому Оберхофі відбулась жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Олена Підгрушна. Капітан нашої команди без єдиного промаху відстала від лідера на 51,3 секунди, фінішувавши сьомою, повідомляє Сегодня.

Юлія Джима фінішувала 15-ю, Анастасія Меркушина – 19-ю, Юлія Журавок – 55-ю, Ірина Варвинець – 56-ю.

Переможницею гонки стала чеська біатлоністка Габріела Коукалова. Другою до фінішу прийшла фінка Кайса Макаряйнен, а третьою – Марі Дорен Абер.

Завтра в рамках п’ятого етапу відбудуться гонки переслідування у чоловіків і жінок.