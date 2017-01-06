Відразу дві тернополянки увійшли в ТОП-20 на етапі Кубка світу з біатлону
06/01/2017 0
Розмір тексту:
У німецькому Оберхофі відбулась жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.
Найкращою серед українок стала Олена Підгрушна. Капітан нашої команди без єдиного промаху відстала від лідера на 51,3 секунди, фінішувавши сьомою, повідомляє Сегодня.
Юлія Джима фінішувала 15-ю, Анастасія Меркушина – 19-ю, Юлія Журавок – 55-ю, Ірина Варвинець – 56-ю.
Переможницею гонки стала чеська біатлоністка Габріела Коукалова. Другою до фінішу прийшла фінка Кайса Макаряйнен, а третьою – Марі Дорен Абер.
Завтра в рамках п’ятого етапу відбудуться гонки переслідування у чоловіків і жінок.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Продажі техніки
Оцінювач