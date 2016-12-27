Відправляєтеся на передсвяткові закупи? Пам’ятайте це!

27/12/2016 Розмір тексту:

Натовп, тиснява, черги – улюблені місця промислу кишенькарів. Серед десятків людей, заклопотаних підготовкою до свят, липкорукінишпорять по ваших кишенях і сумочках та залишаються невпізнаними.

Правоохоронці закликають: будьте уважними і пильнуйте свої речі, особливо, здійснюючи покупки на ринку, стоячи в черзі у супермаркеті чи заходячи у громадський транспорт. Лише вчора із заявами до правоохоронців звернулися двоє тернополян, в яких на центральному ринку викрали мобільні телефони.

Щоб зменшити ризик стати жертвою злодіяння, стоячи у черзі, дотримуйтесь дистанції,не ставайте надто близько до сусіда. Тримай мінімум у гаманці. Не носіть із собою без потреби відразу всі кредитки і велику суму грошей, щоб не втратити все відразу. Не тримайте цінні речі в задній кишені, недарма кажуть – задня кишеня – чужа кишеня. Викрасти що-небудь з рюкзака простіше, ніж з будь-якої іншої сумки, тому не тримайте в рюкзаку гаманці і телефони, особливо в кишеньці на зовнішній стороні. Тримайте сумки перед собою. Не будьте байдужими, якщо помітили, що в чиюсь сумочку чи кишеню лізе чужу рука, приверніть до цього увагу оточуючих.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою кишенькаря, негайно телефонуйте в поліцію.