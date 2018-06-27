Відпочивала з друзями: правоохоронці знайшли зниклу 15-річну дівчинку в сусідній області

27/06/2018 0
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До працівників Бучацького відділення поліції звернулась мешканка села Трибухівці. Жінка повідомила, що її неповнолітня донька вийшла з дому та не повернулась.

Поліцейські розшукали зниклу дівчинку. Допоки рідні розшукували пропажу, вона відпочивала з приятелями в сусідній області.

За час відсутності об’єктом злочинних посягань вона не стала, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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