Відпочивала з друзями: правоохоронці знайшли зниклу 15-річну дівчинку в сусідній області

27/06/2018 Розмір тексту:

До працівників Бучацького відділення поліції звернулась мешканка села Трибухівці. Жінка повідомила, що її неповнолітня донька вийшла з дому та не повернулась.

Поліцейські розшукали зниклу дівчинку. Допоки рідні розшукували пропажу, вона відпочивала з приятелями в сусідній області.

За час відсутності об’єктом злочинних посягань вона не стала, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.