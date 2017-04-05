Відомий збаражанин таки буде ведучим на Євробаченні!

05/04/2017 Розмір тексту:

Ведучим церемонії відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 буде відомий шоумен з Тернопільщини Сергій Притула.

Як повідомляє Gazeta.ua, офіційна фан-зона в Києві буде працювати на Хрещатику між вулицями Богдана Хмельницького та Прорізною. Інші три планують створити на Софійській Площі, на Поштовій площі та на Оболоні – в урочищі Наталка.

Працювати розважальні майданчики Євробачення-2017 будуть з 30 квітня до 14 травня.

На Софійській площі на спеціалізованій сцені будуть виступати артисти зі всієї України.

“Сцена буде унікальною, вона буде виглядати, як величезний телевізор – вся дзеркальна (розміри 26 на 16 м). Крім того в фан-зоні буде встановлено триметровий мікрофон, що світиться і арт-об’єкти з льоду”, – сказав Ігор Добруцький, куратор проекту FolkUkraine, який відповідає за організацію розважальної програми у фан-зоні.

Концерти, які відбудуться на Софіївській площі будуть знімати на відео та викладати у інтернет силами FolkUkraine. З нагоди проведення Євробачення-2017 біля пам’ятника Хмельницькому посадять 10 тисяч тюльпанів.