Відомий ведучий з Тернопільщини шукає “вар’ятів”

12/02/2017 Розмір тексту:

4 березня у Львові і 5 березня у Києві Сергій Притула проводитиме кастинги акторів і авторів “Вар’яти-шоу”. Кожен, хто має акторські та літературні здібності і любить гумор українською мовою, може пройти кастинг і потрапити в Перше україномовне гумор-шоу “Вар’яти”.

Сергій Притула розповів, кого хочуть бачити в шоу: “Ми шукаємо людей, які гарно працюють на сцені у форматі мініатюр, stand up, а також авторів, які тямлять у написанні як коротких форм жартів, так і монологів, мініатюр, пісень”.

На сьогодні у складі “Вар’яти-шоу” 6 артистів, на чолі з Сергієм Притулою. Шоу існує з 2010 року, за останні роки воно динамічно розвивається, поєднуючи активний гастрольний графік із виробництвом телевізійного продукту. Восени 2016 року на телебаченні відбулась прем’єра першого сезону “Вар’яти-шоу”, а взагалі за минулий рік хлопці дали рекордну кількість концертів в Україні та за її межами – 122. В даний час йде підготовка до другого сезону телеверсії, пише glamurchik.tochka.net.

Враховуючи, що “Вар’яти” – єдине україномовне гумор-шоу в Україні, майбутні учасники шоу мають писати матеріали та працювати на сцені українською.